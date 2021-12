Covid, l’allarme dai farmacisti di Siena: “Occhio ai furbetti del test rapido”

Contagi con numeri record sia in Toscana che in provincia, ricoveri in aumento, picchi di richieste all’Asl, difficoltà di tracciamento. La lista delle criticità che Omicron ha portato a Siena è lunga. E con le feste di Natale c’è anche un problema in più: quello dei furbetti del tampone rapido.

L’allarme arriva dalle nostre farmacie: “Se posso, preferisco tamponare io stesso i miei avventori. Il test fai-da-te pone un problema di fiducia non indifferente: dando per scontato che si segua la procedura correttamente, i risultati dei test sono piuttosto affidabili. Il problema allora, diventa il controllo degli esiti dei tamponi, che noi lasciamo alla assoluta discrezione delle persone”. Lo evidenzia il dottor Alessio Berti, vicepresidente dell’Ordine dei farmacisti di Siena, che poi ha aggiunto: “Nessuno può garantire che qualcuno non abbia fatto il “furbetto” e non si sia approfittato di questa situazione”. Le farmacie intanto continuano la loro battaglia di trincea contro il Covid e dal loro fronte la richiesta è univoca: non ci sono più test fai- da-te. Anche le liste per gli antigenici però sono lunghissime. Il risultato è che un qualsiasi cittadino, oggi, avrebbe non poche difficoltà a ottenere un appuntamento prima della seconda settimana di gennaio.