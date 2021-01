Covid, la Toscana unica regione italiana con un livello di rischio basso

La Regione Toscana sarebbe l’unica regione italiana a rischio basso nella bozza del monitoraggio Iss sull’evoluzione del contagio da coronavirus nella nostra nazione. Il rischio, che è sintesi di 21 parametri usati dalla Cabina di regia- tra cui l’indice Rt che in Toscana è pari a 0,90-, è alto in 12 Regioni e province autonome: Emilia, Friuli, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Bolzano, Provincia Trento, Puglia, Umbria, Veneto. Altre 8 – Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna, Sicilia, Val d’Aosta- sono a rischio moderato e, appunto, solamente la Toscana ha un rischio basso. Nel periodo che va dal 28 gennaio al 3 dicembre l’Rt nazionale p tornato a salire a 1,03, sorpassando per la prima volta dopo sei settimane la soglia dell’1. Intanto dall’odierno bollettino regionale si legge che sono 452 i positivi in più rispetto a ieri. I tamponi eseguiti sono 7.563 in più rispetto a ieri, di cui il 6% positivo. Sono invece 2.750 i soggetti testati oggi, di cui il 16,4% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 5.608 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 9.235, -2,8% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 946 (27 in meno rispetto a ieri, meno 2,8%), 139 in terapia intensiva (7 in meno rispetto a ieri, meno 4,8%). Si registrano 23 nuovi decessi: 11 uomini e 12 donne con un’età media di 82,9 anni, di cui uno a Siena