Covid, la Toscana in zona arancione da domenica

La Toscana “rimane regione rossa fino a domenica, poi saremo zona arancione”, lo ha detto stamattina il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani intervenuto ad Omnibus, programma di La 7. Dal ministero della Salute non sono arrivati sconti alla Regione e quindi non sarà anticipato alla notte tra venerdì 4 e sabato 5 dicembre il passaggio di zona. L’ordinanza verrò firmata a Roma e non avrà nessuna deroga nonostante le tante richieste di anticipare i tempi. Secondo i lMinistero della Salute le misure che ci hanno ‘messo in quarantena’ sono entrate in vigore il 16 novembre e sono scadute lunedì 30 novembre. Domani, venerdì 4 dicembre, il Cts farà le sue andrà valutazioni sulla nostra curva dei contagi, il report andrà alla cabina di regia che darà il via libera per il passaggio di zona. Successivamente devono passare 24 ore tra ordinanza e via libera definitivo per la pubblicazione dei provvedimenti sul Bollettino regionale, quindi eccoci alla mezzanotte tra sabato 5 e domenica 6 dicembre.