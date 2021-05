Covid, la Regione accelera sulle vaccinazioni con i nuovi hub. Domani Figliuolo visita Siena

Nuovi hub vaccinali, un progressivo aumento dei vaccini somministrati quotidianamente e l’apertura di nuove agende per le prenotazioni di appuntamenti.

Per l’arrivo del commissario straordinario per l’emergenza covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, la Regione si fa bella e mette in mostra la sua potenza di fuoco nella campagna vaccinale.

L’obiettivo dichiarato è quello di raggiungere l’immunità di gregge entro la fine di settembre e per farlo bisogna accelerare. “La Toscana arriverà a 35mila somministrazioni al giorno negli hub pubblici, a cui si aggiungeranno le vaccinazioni fatte dai medici di famiglia e dai farmacisti, per un totale di 55 mila dosi giornaliere”. Così, in commissione sanità, il presidente della Regione Eugenio Giani. Per quanto riguarda gli hub, nel week-end appena passato sono stati inaugurati i nuovi centri a Pistoia e nei palazzetti dello sport di Reggello, Dicomano e Fucecchio. In provincia sarà invece il PalaCoopersport di Chiusi a diventare centro vaccinale grazie alla comunicazione di “piena disponibilità” a concedere la struttura all’Asl sud est da parte del sindaco Juri Bettollini. Anche l’ospedale le Scotte ha potenziato la sua capacità portandola da circa 400 a 600 grazie all’attivazione di un nuovo punto vaccinale, allestito nel centro trasfusionale del lotto I.

Intanto la campagna prosegue spedita. Oggi, lunedì 17 maggio, partono le prenotazioni per gli over 40 e si punta a chiudere tutta la fascia anagrafica entro venerdì 21 maggio. Il calendario delle prenotazioni si aprirà lunedì 17 maggio per i nati tra il 1972 e 1973, martedì 18 maggio toccherà ai nati tra 1974 e 1975, mercoledì 19 maggio è il giorno di chi rientra nella fascia anagrafica tra il 1976 e 1977, giovedì 20 è il turno degli anni 1978 e 1979. Infine, il prossimo venerdì 21, potranno prenotare i nati tra 1980 e 1981. Nella giornata di domani è inoltre prevista alle 14 l’apertura delle agende per le persone fragili con comorbidità.

Come dicevamo, Giani è pronto ad accogliere il generale Francesco Paolo Figliuolo. Due le tappe della visita del commissario: sarà a Firenze e poi visiterà il nostro territorio. A Siena l’arrivo di Figliuolo è previsto nel pomeriggio. ” Gli faremo vedere l’hub del Pala Giannelli e stiamo valutando di fargli visitare anche i laboratori di Tls dove si stanno producendo gli anticorpi monoclonali”, così aveva detto il Governatore Giani.