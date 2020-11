Covid in Toscana più guarigioni che nuovi casi: 2294 a 1929

Nel bolletino regionale covid toscano rispetto a ieri a ieri sale il numero dei nuovi casi, sono 1929, e la percentuale dei tamponi positivi – 11%-, ma per il secondo giorno consecutivo i guariti (2294) sono più dei nuovi contagi in Toscana. L’età media è di 50 anni, si registrano 44 nuovi decessi: 26 uomini e 18 donne con un’età media di 82,2 anni – Uno di questi è stato registrato in provincia di Siena- Gli attualmente positivi sono oggi 53.140, -1,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 2.094 (7 in più rispetto a ieri), di cui 296 in terapia intensiva (1 in più)