Covid, in Toscana 667 nuovi casi. La Regione seconda in Italia per dosi di vaccino somministrate

I numeri di oggi impongono di tenere alta l’attenzione. A fronte di molti tamponi in meno in un giorno la Toscana vede aumentare i nuovi casi. I dati sul contagio odierno li ha anticipati il presidente della Regione Eugenio Giani. “I nuovi casi positivi sono 667 su 8.377 tamponi molecolari e 1.085 test rapidi effettuati”. La percentuale di positività dei tamponi, in 24 ore, sale di oltre 4 punti percentuali, al 7,96%. Notizie positive arrivano dal fronte delle vaccinazioni. La Toscana è ancora seconda in Italia per la percentuale di somministrazioni su dosi ricevute. Siamo tra i territori che, in proporzione all dosi ricevute, ha fatti più vaccinazioni . Da Roma ne sono arrivate 31.820, la Regione ne ha iniettate 25.411, il 79.9% del totale. Meglio di noi, come si vede nel portale nazionale, ha fatto solo il Veneto che ha somministrato l’84,4% di dosi. La Calabria è attualmente il fanalino di coda con solo il 15,7% di dosi ricevute che sono state somministrate. “Continuiamo a somministrare le dosi vaccinali senza sosta, pronti ad aumentare il ritmo quando ci verranno consegnate nuove quantità”, ha promesso Giani ieri sera in un post sui social. Infine oggi, in Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, il presidente Giani e l’assessore alla salute Bezzini presenteranno il portale regionale per gli aggiornamenti in tempo reale sull’andamento della campagna di vaccinazione anti Covid,