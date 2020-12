Covid, in Toscana 593 nuovi casi. Giani: “Numeri da zona gialla”

I nuovi casi sono sotto quota 600 – sono 593-, ma il 7,6% dei 7812 tamponi è positivo, un dato superiore rispetto a quello delle 24 ore precedenti. Questo emerge dal bollettino quotidiano sull’emergenza covid in Toscana. Dopo giorni di diminuzione inoltre i ricoverati sono 1.618 (6 in più rispetto a ieri), di cui 253 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 31 nuovi decessi: 16 uomini e 15 donne con un’età media di 82,6 anni. Sono 1677 i guariti. Il presidente della Regione Eugenio Giani stamattina, intervistato a Radio Capital nell’annunciare i nuovi dati ha comunque precisato che ” con 593 contagi, i dati sono oggettivamente da zona gialla” e che “è giusto che il Cts debba decidere sul passaggio di zona, ma bisogna ragionare sui parametro odierni. Da 2700 nuovi casi siamo passati a 593 contagi”.