Covid, in provincia scendono i nuovi casi: sono 86, 19 sono in un rsa di Radda in Chianti

Covid, nel Senese scendono i contagi, oggi sono 86, ma con molti più tamponi.Il maggior numero dei casi (23) nel nostro territorio si trova nella fascia d’età che over 80. Nuovi contagi in 20 comuni della provincia , 19 sono stati scoperti nel comune di Radda in Chianti e a quanto si apprende sarebbero ospiti di un rsa che si trova nel territorio comunale, mentre scende il contagio a Siena: oggi solo 12 casi. In provincia oggi sono stati effettuati 11120 tamponi. Nel Senese l’Asl ha al momento in carico 1592 pazienti positivi – 1368 di questi sono in isolamento domiciliare-. E’ di 3180 il numero di contatti stretti per cui è stato disposto l’isolamento domiciliare. I nostri guariti sono 31 e a Nottola i pazienti ospitati restano 6. Il numero di nuovi casi positivi nella Asl sud est è di 277 unità