Covid: il virus aggredisce l’Amiata, nelle scuole di Torrita di Siena torna la Dad

A Torrita di Siena l’amministrazione ha disposto “la sospensione delle attività in presenza delle classi 1A, 1B e 2A della scuola secondaria, già in sorveglianza sanitaria, e delle classi 3B, 5A e 2 a Tempo Pieno della scuola primaria, per i giorni 6 e 7 dicembre 2021”.

Lo si legge nella pagina Facebook del comune chianino in un post che comunica inoltre che gli alunni della classe 1C della scuola secondaria “rimarranno in quarantena fino al 11 dicembre”. La scelta dell’amministrazione è stata fatta per “precauzione, in attesa dell’esito dei tamponi rapidi e molecolari a seguito del verificarsi di alcuni casi di positività al covid”. Per le classi appena citate ” i docenti delle classi organizzeranno attività di didattica a distanza”.

Intanto dal bollettino dell’Asl si legge che i nuovi casi in provincia di oggi sono 30 – 711 tamponi processati- ed il tasso di positività è del 4,2%. La situazione sull’Amiata resta preoccupante: Abbadia San Salvatore registra altri 7 contagi e lo stesso dato si trova a Piancastagnaio. L’Asl ha in carico 690 positivi e sono 1835 i contatti stratti in quarantena.

I pazienti ricoverati in area covid all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena sono 38, di cui 10 in terapia intensiva, 27 nel setting di media intensità e 1 in degenza ordinaria. Rispetto alla giornata di ieri si registrano 3 ingressi e 3 dimissioni. La provenienza dei degenti : 19 i ricoverati dall’area senese, 12 dall’alta Valdelsa e 7 da Amiata, Val d’Orcia e Valdichiana senese. Del totale dei pazienti, 5 rientrano nella fascia d’età 35-49 anni, di cui 2 vaccinati, 11 nella fascia 50-64, di cui 3 vaccinati, 11 nella 65-79, di cui 4 vaccinati, e 11 a quella over 80, di cui 5 vaccinati.

In Toscana sono 669 i nuovi casi con 9682 tamponi molecolari e 22205 test. L’indice di positività è del 2,1%, l’8% sulle prime diagnosi. Gli attualmente positivi sono 10515, il 4,7% in più rispetto a ieri. I ricoverati sono 299 (4 in più rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (stabili).