Covid, il sindaco di Poggibonsi risponde a quello di Siena: “Assente e non abituato a confronti garbati, parla di cose che non sa”

Dopo la richiesta fatta dal comune di Siena di attivare un presidio covid all’ospedale di Campostaggia è arrivata la risposta del sindaco di Poggibonsi – il municipio dove si trova Campostaggia – David Bussagli che sui social ha scritto che al sindaco di Siena Luigi De Mossi ” al sfuggono dei passaggi importanti sul tema”.

Poi arriva la stoccata “sfuggono probabilmente perché frequentemente non presente nelle sedi dove certe decisioni maturano. Sfuggono perché probabilmente assai restio alla interlocuzione “garbata” con gli altri sindaci”.

E ancora “fosse partecipe e aperto ad un corretta interlocuzione istituzionale avrebbe facilmente compreso come i territori hanno fatto, fanno e faranno la loro parte, sempre sulla base di scelte coerenti frutto di pianificazione e programmazione e di un approccio progressivo da parte dell’azienda sanitaria, della Regione toscana e delle Istituzioni – continua-. Perché l’obiettivo è garantire cure Covid e non Covid e questo, come sa bene (o dovrebbe sapere) il sindaco De Mossi va a beneficio di tutti i nostri concittadini, valdelsani o senesi che siano”.