Covid, il presidente della Regione: “In Toscana indice Rt all’1,31, più vicini alla zona arancione”

In Toscana “l’indice Rt della settimana è a 1.31, siamo in uno scenario di rischio alto ma non da quarta fascia. L’abbassamento è di buono auspicio per arrivare in zona arancione”, il dato sulla trasmissibilità l’ha comunicato Eugenio Giani, presidente della Regione. “Sono convinto che i contagi della settimana saranno meno della scorsa, la pandemia si è stabilizzata e spero possa incominciare la discesa”, prosegue. Sui ricoveri Giani fa sapere che sono 8 in più le persone in terapia intensiva, ma meno 2 in semi-intensiva e meno 20 in sub-intensiva, “il bilancio è di 14 ricoveri in meno”. Il rapporto positivi su tamponi “è all’11% molto sotto il dato nazionale”

