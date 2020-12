Covid, il bollettino regionale: 483 nuovi casi, scende il numero dei ricoveri

Nel nuovo bollettino covid di Regione Toscana sono 483 i positivi in più rispetto a ieri. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.790.932, 10.922 in più rispetto a ieri, di cui il 4,4% positivo. Sono invece 3.935 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 12,3% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 2.013 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 12.806, -1,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.150 (37 in meno rispetto a ieri), di cui 187 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi la Regione ha segnalato 24 decessi, di cui 1 a Siena. E’ pari a 679 il numero dei guariti.