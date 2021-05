Covid, i ricoverati alle Scotte sono 93. Le nuove positività in Toscana sono 367

I pazienti ricoverati all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena sono 93, di cui 14 in terapia intensiva e 41 in media intensità. Rispetto alla giornata di ieri si registrano 5 ingressi, 6 dimissioni ed un decesso. In merito alla provenienza dei pazienti: 37 soggetti sono dall’area senese, 34 dall’alta Valdelsa, 15 da Valdichiana senese, Amiata e Valdorcia, mentre i restanti pazienti provengono da empolese e Valdarno inferiore, Valdarno aretino, Barberino e Tavarnelle, Montespertoli, Isola d’Elba, Casentino e Prato.

Nell’azienda ospedaliera universitaria senese sono state effettuate oltre 30mila vaccinazioni: 10.081 prime dosi per sanitari, 9.793 seconde dosi per sanitari, 7.269 prime dosi per pazienti fragili e 3.341 seconde dosi per pazienti fragili.

In Toscana, nella giornata di oggi si sono registrate 367 nuove positività che portano a 234.097 i casi complessivi di positivi al covid. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al giorno precedente. I guariti, nel frattempo, crescono del 0,5% e raggiungono quota 211.216, pari al 90,2% dei casi totali. Oggi sono stati eseguiti 9.906 tamponi molecolari e 12.007 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,7% è risultato positivo. Sono 216 i casi riscontrati oggi nell’Asl centro, 86 nella nord ovest, 65 nella sud est.