Covid, i ricoverati alle Scotte sono 39. I nuovi positivi in Toscana sono 162

All’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena sono 39 i ricoverati, di cui 9 in terapia intensiva e 27 in media intensità. Rispetto alla giornata di ieri si sono registrati un ingresso ed una dimissione. Circa la metà, 19, dei pazienti sono dell’alta Valdelsa, 16 provengono dall’area senese, mentre gli altri pazienti provengono da Valdichiana senese, Val d’Arno aretino, Barberino e Tavarnelle e Montespertoli.

Nell’Aou Senese sono state effettuate in totale 42.104 vaccinazioni, di cui 10.399 prime dosi per sanitari, 9.867 seconde dosi per i sanitari, 14.759 prime dosi per i pazienti fragili e cittadini di classi di età individuati dalla regione Toscana e 7.079 seconde dosi per i pazienti fragili.

I nuovi positivi al covid in Toscana sono 162, lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 227.895, pari al 94,3% dei casi totali. Oggi sono stati eseguiti 9.244 tamponi molecolari e 8.450 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,9% è risultato positivo. Sono invece 5.782 i soggetti testati oggi con tampone antigenico o molecolare, di cui il 2,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.119, per un calo del 6,5% rispetto alla giornata di ieri.