Covid, i ricoverati alle Scotte sono 37. Quasi 40mila le dosi di vaccino distribuite nell’Aou

I pazienti ricoverati all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena sono 37: nelle ultime 24 ore sono 2 gli ingressi e 4 le dimissioni. Del totale dei degenti in area covid, sono 10 i soggetti in terapia intensiva e 21 in media intensità.

Oltre la metà dei pazienti proviene dall’alta Valdelsa, 21, i pazienti dall’area senese sono 12, mentre gli altri pazienti provengono da Valdichiana senese, Amiata e Valdorcia, Valdarno aretino, Barberino e Tavarnelle e Montespertoli.

Nell’Aou Senese sono state effettuate in totale 39.400 vaccinazioni: 10.316 prime dosi per sanitari, 9.843 seconde dosi per sanitari, 12.706 prime dosi per pazienti fragili e cittadini di classi di età prenotati sul portale della regione Toscana e 6.535 seconde dosi per i pazienti fragili.

I nuovi positivi al covid in Toscana sono 301. . I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 224.992, pari al 93,4% dei casi totali. Oggi sono stati eseguiti 10.276 tamponi molecolari e 9.577 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,5% è risultato positivo. Sono invece 7.338 i soggetti testati oggi con tampone antigenico e molecolare, escludendo i tamponi di controllo, di cui il 4,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 9.131, pari al 3,7% in meno rispetto a ieri. Infine, sono 128 i casi riscontrati oggi nell’Asl centro, 66 nella nord ovest, 107 nella sud est.