Covid, i ricoverati alle Scotte sono 36. I nuovi positivi in Toscana sono 147

All’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena non si registrano ingressi o dimissioni ed i ricoverati in area covid restano gli stessi 36 di ieri. La maggior parte dei degenti, 21, proviene dalla zona sanitaria alta Val d’Elsa, dalla senese provengono 12 pazienti, 1 da Valdichiana senese, Amiata e Valdorcia, 1 dal Val d’Arno aretino, 1 da Barberino e Tavarnelle ed 1 da Montespertoli.

Nell’Aou Senese sono state effettuate in totale 40.935 vaccinazioni, di cui 10.395 prime dosi per i sanitari, 9.848 seconde dosi per sanitari, 13.796 prime dosi per pazienti fragili e cittadini di classi di età individuati dalla regione Toscana e 6.896 seconde dosi per pazienti fragili.

In Toscana i nuovi positivi sono 147, mentre i guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 226.601, pari al 93,9% dei casi totali. Oggi sono stati eseguiti 5.373 tamponi molecolari e 1.402 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,2% è risultato positivo. Sono invece 2.594 i soggetti testati oggi con tampone antigenico o molecolare, di cui il 5,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 8.102, ovvero il 3,4% in meno rispetto a ieri. Infine, sono 71 i casi riscontrati oggi nell’Asl centro, 41 in quella nord ovest e 35 nella sud est.