Covid, i ricoverati alle Scotte sono 33. I nuovi positivi in provincia sono 56

L’Azienda Usl Toscana sud est fa sapere che i nuovi positivi al covid in tutta l’area vasta sono 120, di cui 56 in provincia di Siena. Le nuove positività, poi, sono 23 in provincia di Arezzo e 41 a Grosseto. Per quanto riguarda i casi nel senese, sono 14 i casi relativi al comune capoluogo, 7 nel comune di Radicofani, 5 ad Abbadia San Salvatore, 4 a Chiusdino e Poggibonsi, 3 a Castelnuovo Berardnega e Sarteano, 2 a Castiglione d’Orcia, Colle di Val d’Elsa, Montalcino, Monteroni d’Arbia, Murlo ed 1 nei comuni di Asciano, Casole d’Elsa, Castellina in Chianti, Cetona, Rapolano Terme e Sovicille.

I ricoverati in degenza covid sono 31 all’ospedale della Misericordia di Grosseto (7 in terapia intensiva) e 5 all’ospedale San Donato di Arezzo (2 in terapia intensiva). Infine, le persone attualmente positive in carico all’Asl sono 351 ad Arezzo, 822 su Siena e 704 nel grossetano.

I pazienti ricoverati in area covid all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena sono 33, di cui 6 in terapia intensiva, 26 nel setting di media intensità, 1 in degenza ordinaria ed 1 in area pediatrica. Rispetto alla giornata di ieri si registrano 4 ingressi ed 1 dimissione. La provenienza dei pazienti dice che sono 17 i ricoverati dall’area senese, 11 dall’alta Valdelsa e 5 da Amiata, Val d’Orcia e Valdichiana senese. Del totale dei pazienti, 5 rientrano nella fascia d’età 35-49 anni, di cui 2 vaccinati, 6 nella fascia 50-64, di cui 1 vaccinato, 8 nella 65-79, di cui 1 vaccinato, e 14 a quella over 80, di cui 7 vaccinati.