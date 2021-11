Covid, i ricoverati alle Scotte sono 29. In provincia di Siena sono 33 i nuovi casi

L’Azienda Usl Toscana sud est fa sapere che i nuovi positivi al covid in tutta l’area vasta sono 54, di cui 33 in provincia di Siena. Le nuove positività, poi, sono 16 in provincia di Arezzo, 5 a Grosseto e nessuno extra Usl. Per quanto riguarda i casi nel senese, sono 3 i casi relativi al comune capoluogo, 14 nel comune di Colle di Val d’Elsa, 6 a Sovicille, 4 a Poggibonsi, ed 1 nei comuni di Casole d’Elsa, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d’Orcia, Sinalunga e Torrita di Siena.

I ricoverati in degenza covid sono 11 all’ospedale della Misericordia di Grosseto (4 in terapia intensiva) e 5 all’ospedale San Donato di Arezzo (1 in terapia intensiva). Infine, le persone attualmente positive in carico all’Asl sono 297 ad Arezzo, 556 su Siena e 255 nel grossetano.

I pazienti ricoverati in area covid all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena sono 29, di cui 4 in terapia intensiva, 22 nel setting di media intensità e 3 in degenza ordinaria. Rispetto alla giornata di ieri si registrano 2 ingressi ed 1 decesso. La provenienza dei pazienti dice che sono 19 i ricoverati dall’area senese, 6 da Amiata, Val d’Orcia e Valdichiana senese, 3 dall’alta Val d’Elsa ed 1 dall’estero. Del totale dei pazienti, 4 rientrano nella fascia d’età 35-49 anni, 7 nella fascia 50-64, di cui 1 vaccinato, 7 nella 65-79, di cui 3 vaccinati, e 11 a quella over 80, di cui 5 vaccinati.

In Toscana sono 290.031 i casi di positività al Coronavirus, 190 in più rispetto a ieri, di cui 172 confermati con tampone molecolare e 18 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 276.842, pari al 95,5% dei casi totali. Oggi sono stati eseguiti 4.814 tamponi molecolari e 9.696 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,3% è risultato positivo. Sono invece 4.031 i soggetti testati oggi con tampone antigenico e molecolare, di cui il 4,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.902, lo 0,1% in più rispetto a ieri.