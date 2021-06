Covid, i ricoverati alle Scotte sono 22. In Toscana 146 nuove positività

I pazienti ricoverati all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena sono 22, di cui 9 in terapia intensiva e 10 in media intensità. Rispetto alla giornata di ieri si registrano 3 dimissioni. 12 pazienti ricoverati provengono da alta Valdelsa, 9 dall’area senese ed 1 da Montespertoli.

Nell’Aou Senese sono state effettuate in totale 46803 vaccinazioni, di cui 10.433 prime dosi per sanitari, 9.869 seconde dosi per sanitari, 19.404 prime dosi per pazienti fragili e cittadini di classi di età individuati dalla regione Toscana e 7.097 seconde dosi per pazienti fragili.

In Toscana sono 243.106 i casi di positività al Coronavirus, 146 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 231.515, pari al 95,2% dei casi totali. Oggi sono stati eseguiti 7.117 tamponi molecolari e 8.505 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,9% è risultato positivo. Sono invece 5.813 i soggetti testati oggi con tampone antigenico e molecolare, escludendo i tamponi di controllo, di cui il 2,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 4.786, pari al 3,7% in meno rispetto a ieri.