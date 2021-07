Covid, i ricoverati alle Scotte oggi sono 4

I pazienti ricoverati in area Covid all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena sono 4. Tutti nel setting assistenziale di media intensità. Rispetto alla giornata di ieri si contano 2 ingressi ed 1 dimissione. La provenienza dei pazienti dice che sono 2 i ricoverati dall’alta Val d’Elsa, 1 dall’area Senese ed 1 dalla Val di Chiana senese.

Nell’Aou Senese sono state effettuate in totale 70.185 vaccinazioni, di cui 10.517 prime dosi per i sanitari, 10.191 seconde dosi per i sanitari, 29.065 prime dosi per pazienti fragili e cittadini di classi di età individuate dalla Regione Toscana e 20.412 seconde dosi per pazienti fragili e cittadini di classi di età individuate dalla Regione Toscana.