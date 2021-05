Covid, i nuovi positivi in Toscana sud est sono 83

L’Azienda Usl Toscana sud est fa sapere che i nuovi positivi al covid in tutta l’area sono 83: 38 in provincia di Arezzo, 30 in quella di Siena, 14 a Grosseto ed 1 extra Usl. In merito alla provincia senese si contano 8 nuove positività a Poggibonsi, 7 a San Gimignano, 6 a Colle Val d’Elsa, 2 a Siena, 2 a Castellina in Chianti e 2 a Sinalunga, mentre si registra un solo caso rispettivamente nei comuni di Casole d’Elsa, Monteroni d’Arbia e Murlo.

Per quanto riguarda le varianti covid si registra l’incidenza della sola variante brasiliana: 7 in totale, di queste 4 sono ad Arezzo, 2 a Siena ed 1 a Grosseto.

I ricoverati in degenza covid all’ospedale San Donato di Arezzo sono 75, 14 i malati in terapia intensiva. Per quanto riguarda l’ospedale della Misericordia di Grosseto sono 28 i soggetti in area covid e 11 quelli in terapia intensiva. Le persone positive attualmente in carico all’Asl sono 1.423 ad Arezzo, 1.117 a Siena e 557 a Grosseto. Infine si registrano 104 guarigioni in tutta l’area: 48 nell’aretino, 33 nel senese e 23 su Grosseto.