Covid, i nuovi positivi in Toscana sud est sono 50

L’Azienda Usl Toscana sud est fa sapere che i nuovi positivi in tutta l’area sono 50, di cui 17 in provincia di Arezzo, 17 a Siena e 16 in quella di Grosseto. Per quanto riguarda la provincia senese i nuovi positivi nel comune capoluogo sono 3, i casi a Colle Val d’Elsa sono 6, 2 nei comuni di Poggibonsi e Sinalunga, un solo caso, rispettivamente, nei comuni di Asciano, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia e Sovicille.

I pazienti in area covid al San Donato di Arezzo sono 67, 14 i malati in terapia intensiva. All’ospedale della Misericordia di Grosseto si contano invece 21 soggetti in degenza covid, 10 quelli in terapia intensiva. I soggetti guariti su Arezzo sono 40, le persone in carico all’Asl diventano quindi 1.245. 34 invece i guariti in provincia di Siena, dove le persone in carico sono 800. Infine, sono 6 i guariti nel grossetano che conta 522 persone positive in carico all’Asl.

Oggi, nell’area sono state eseguite 243.439 prime dosi di vaccino: 101.120 ad Arezzo, 75.035 per Siena e 67.284 a Grosseto. Del totale sono 142.688 le dosi di Pfizer, 76.423 quelle di AstraZeneca, 4.425 Johnson & Johnson e 19.903 Moderna. Infine, sono 120.434 le seconde dosi inoculate oggi nell’Asl Toscana sud est.