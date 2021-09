Covid, i nuovi positivi in provincia di Siena sono 34

L’Azienda Usl Toscana sud est fa sapere che i nuovi positivi al covid in tutta l’area vasta sono 101, di cui 34 in provincia di Siena. Le nuove positività, poi, sono 46 in provincia di Arezzo , 20 a Grosseto e 1 extra Usl. Per quanto riguarda i casi nel senese, sono 4 i casi relativi al comune capoluogo, 8 a Gaiole in Chianti e 4 Sovicille. Di seguito la tabella completa:

Comune Nuovi casi Abbadia San Salvatore 1 Casole d’Elsa 3 Castelnuovo Berardenga 1 Cetona 1 Chianciano Terme 1 Colle di Val d’Elsa 1 Gaiole in Chianti 8 Montepulciano 1 Monteriggioni 2 Poggibonsi 1 Radicofani 1 Radicondoli 1 Rapolano Terme 1 San Quirico d’Orcia 1 Siena 4 Sinalunga 1 Sovicille 4 Torrita di Siena 1

I ricoverati in degenza covid sono 24 all’ospedale della Misericordia di Grosseto (4 pazienti in terapia intensiva) e 12 all’ospedale San Donato di Arezzo (6 in terapia intensiva). Infine, le persone attualmente positive in carico all’Asl sono 654 ad Arezzo, 550 su Siena e 548 nel grossetano.