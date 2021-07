Covid, i nuovi positivi in provincia di Siena sono 3

L’Azienda Asl Toscana sud est fa sapere che i nuovi positivi in tutta l’area sono 5, di cui 3 in provincia di Siena e 2 nel grossetano. Non si registrano invece positivi nella provincia di Arezzo. Per quanto riguarda i casi nel senese, 1 positivo è di Casole d’Elsa e 2 sono di Rapolano Terme.

All’ospedale San Donato di Arezzo si conta un solo ricoverato in area covid ed un paziente in terapia intensiva. All’ospedale della Misericordia di Grosseto si contano 5 degenti covid e 2 ricoverati in terapia intensiva. Infine, le persone positive in carico all’Asl sono 119 ad Arezzo, 83 in provincia di Siena e 127 su Grosseto.