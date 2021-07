Covid, i nuovi positivi in provincia di Siena sono 24

L’Azienda Usl Toscana sud est fa sapere che i nuovi positivi in provincia di Siena sono 24. 30, invece, i casi in provincia di Arezzo, 14 nel grossetano e 2 i casi extra Usl.

Nel senese i positivi provengono dai comuni di Poggibonsi (5), Siena (4), Torrita di Siena (3), Colle di Val d’Elsa, Rapolano e San Quirico d’Orcia (2) e da Abbadia San Salvatore, Asciano, Castellina in Chianti, Castiglione d’Orcia, San Gimignano e Sarteano.

I ricoverati in area Covid all’ospedale della Misericordia di Grosseto sono 12, dove si conta un paziente in terapia intensiva. All’ospedale San Donato di Arezzo c’è un ricoverato in degenza Covid, mentre sono 2 i soggetti in terapia intensiva.

Infine, le persone attualmente positive in carico all’Asl sono 271 in provincia di Arezzo, 232 in quella di Siena e 383 su Grosseto.