Covid, i nuovi casi in provincia di Siena sono 3, preoccupa Grosseto

L’Azienda Usl Toscana sud est fa sapere che i nuovi positivi al covid, nella zona di competenza sono 29, di cui 3 in provincia di Siena e 7 in quella di Arezzo. Per quanto riguarda il senese un caso afferisce al comune di Chiusi e due a quello di Siena. A destare qualche preoccupazione è la situazione nel grossetano che anche oggi conta 19 nuove positività.

L’andamento dei contagi nella provincia di Grosseto dice che ormai da quasi due settimane i dati sono quasi sistematicamente i peggiori dell’Asl di competenza, con il picco di 29 casi raggiunto il 13 giugno. Nel mese di giugno, infatti, sono 269 le nuove positività registrate nel grossetano (nello stesso periodo sono 129 a Siena e 168 ad Arezzo).

I ricoverati in area covid all’ospedale San Donato di Arezzo sono 8 e non si registrano pazienti in terapia intensiva. All’ospedale della Misericordia di Grosseto i ricoverati sono 12 con 2 soggetti in terapia intensiva. Infine, le persone positive attualmente in carico all’Asl sono 288 su Arezzo, 204 a Siena e 347 per Grosseto.