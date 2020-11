Covid, Grazi e Zacchei: “Facciamo squadra per difendere il mondo del volontariato”

I comuni della provincia di Siena uniti per aiutare e “difendere” anche a Roma il mondo del terzo settore e del volontariato, duramente colpito dall’emergenza sanitaria. A questa proposta il sindaco di Torrita di Siena Giacomo Grazi e per quello di Sinalunga Edo Zacchei hanno risposto “si può fare”. “L’amministrazione comunale è vicina a queste associazioni, siamo convinti che devono continuare a vivere anche in un momento di difficoltà. Abbiamo previsto aiuti a queste realtà che tengono vivo un territorio e che per noi sono fondamentali”, dice Zacchei. Gli fa eco Grazi : “per noi sono vita associativa e esistenziale, sarebbe peggio se finisse il volontariato che chiudesse il Comune”.

I due – ospiti della diretta di Siena News- hanno fatto un punto della situazione sull’evoluzione della pandemia.

A Torrita “contiamo 31 positivi di cui 27 in isolamento domiciliare”, spiega Grazi che poi aggiunge “ci sono tanti guariti rispetto all’inizio, sono 22. I casi complessivi sono 53”, ma c’è “un alto numero di quarantene: 141”, molte nate in ambito scolastico. “Anche i ‘nonni’ di una residenza sanitaria sono stati in isolamento a causa della positività tra gli operatori”, ma fortunatamente “sono tutti negativi”.

Nel comune di Sinalunga la situazione è delicata, come afferma Zacchei, “abbiamo 79 contagi e 450 cittadini in isolamento”. Zacchei è preoccupato dal contagio nella residenza per anziani Santa Teresa “su 16 ospiti 14 sono positivi. Insieme alla diocesi di Montepulciano, all’Asp di Sinalunga, all’Asl abbiamo predisposto un piano d’emergenza per dare assistenza gli ospiti”. Legata al caso della residenza c’è anche la chiusura di una scuola dell’infanzia, “stiamo facendo le indagini di tracciamento per mettere in isolamento i bambini, e cerchiamo di capire come riaprire al più presto”.