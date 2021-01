Covid, Giani: “Toscana in zona gialla dal 7 gennaio, ma regole del Ministero saranno più rigide”

“Ad oggi, sulla base dei dati, possiamo dire che la Toscana tornerà in zona gialla dal 7 gennaio. Ieri il ministro della Salute Roberto Speranza c’ha indicato la volontà del Governo di fissare altri livelli di misura dei parametri che poi portano a decidere le zone”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a margine dell’inaugurazione di una scuola media in via delle Marche a Torrita di Siena. “Speranza è stato categorico nel dirci che, nel nuovo Dpcm, l’ingresso in zona gialla avviene con i livello 1 di Rt, il passaggio in zona arancione avviene appena si supera di un decimale l’1 e quello in fascia rossa avviene superato 1,25 – prosegue-. Finora avevamo zona gialla fino a 1,25 poi zona arancione e zona rossa oltre l’1,50”. Infine Giani conclude “i parametri sono più rigidi, ma al momento la Toscana ha un Rt di poco più di 0,70 e quindi ripartirebbe comunque dalla zona gialla”.