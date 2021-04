Covid, Giani: “Raggiunto l’obiettivo di 200mila vaccinazioni agli over 80 entro Pasqua”

“È stato raggiunto l’obiettivo di 200 mila dosi entro Pasqua agli over 80, con 206mila vaccini somministrati in questo momento su un totale di 320mila persone”. Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, rivendica il risultato nelle somministrazioni covid ai più anziani. E, sui social, aggiunge “La Toscana è tra le cinque regioni che hanno coperto tutte le RSA e tra le sette che hanno coperto tutti gli ospedali con Pfizer, ancor prima dell’obbligo vaccinale introdotto ieri dal Governo”. Intanto sui vaccini alle 12 di oggi, sabato 2 aprile, sono state somministrate 714732 dosi, 31442 in più rispetto a ieri (+4,6%). La Toscana è la 6° regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (il 91,2% delle 783850 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 19356 per 100mila abitanti (media italiana: 18057 per 100mila).