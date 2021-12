Covid, Giani: “Necessario il lockdown per non vaccinati” . Regioni in pressing su quarantene e contact tracing

“Faccio appello all’Esecutivo, in vista delle decisioni che prenderà anche con le decisione del Cts, affinché si vada verso quello che per il contrasto al covid è ormai necessario: l’obbligo vaccinale o il lockdown per i non vaccinati, sul modello di quanto fatto in Austria e Germania”. Lo dice in vista della cabina di regia il Governatore della Regione Eugenio Giani. Le Regioni sono intanto in pressing sul Governo per una revisione radicale delle quarantene e del contact tracing. Per quest’ultimo l’idea sarebbe di concentrarlo sui soggetti non vaccinati, immunodepressi o comunità chiuse come ospedali e rsa. Per chi è vaccinato con tre dosi le Regioni potrebbero chiedere di passare dalla quarantena a una forma di autosorveglianza, effettuando, se positivi, il periodo di isolamento di 10 giorni ma evitando un nuovo tampone al termine di questo periodo se negli ultimi tre giorni non si sono più registrati sintomi. Infine un’ulteriore opzione sarebbe esentare dalla quarantena chi ha completato il ciclo primario (prima e seconda dose) di vaccinazione da meno di 4 mesi o ha ricevuto 3 dosi, ricorrendo all’autosorveglianza e all’utilizzo di mascherine FFP2.Questo sarebbe emerso nella Conferenza straordinaria di questa mattina