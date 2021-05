Covid, Giani: “Il generale Figliuolo a Siena il 18 maggio, monoclonali di Tls ad inizio luglio”

Il commissario per l’emergenza covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo “verrà il 18 maggio e mi ha chiesto di essere presente in due realtà: quindi sarà sia a Firenze che a Siena, dalla mattina al primo pomeriggio. Poi vuole fare una riunione con i prefetti”, così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in consiglio regionale. Sempre il Governatore della Toscana ha parlato degli anticorpi monoclonali di Toscana Life Sciences: ““Il nostro Tls da Siena è stato sottoposto a condizionamenti e verifiche come deve essere e quindi sarà possibile un suo utilizzo ad inizio luglio- ha detto-. Tra tutti i monoclonali prodotti pare che quello che nasce da Siena sia tra i più efficaci e questo è per noi motivo di orgoglio perché Toscana Life Sciences, negli ultimi anni, è stata sostenuta dalla Regione”