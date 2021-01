Covid, Giani: “Ad aprile pronti gli anticorpi monoclonali di Tls”

“La Fondazione Toscana Life Sciences ci sta portando a dei grandi risultati e sta realizzando, uno dei pochi centri al mondo, un anticorpo monoclonale. Tutto il computo di come seguirà il percorso di sperimentazione ci porta a dire che gli anticorpi monoclonali prodotti a Siena saranno pronti ad aprile“, lo ha annunciato il Governatore Eugenio Giani in una diretta Facebook dove ha anche parlato di scuola e vaccini. “La Toscana ha superato oggi muro delle 20mila vaccinazioni ” ha detto il presidente rivolgendosi poi direttamente al commissario Arcuri e alle autorità nazionali: “dateci i vaccini. La nostra Regione era pronta per iniettare molte più dosi, ne avremmo potuti somministrare 3-4 volte in più di quelle che si sono state somministrate”, Giani poi ha ricordato i risultati della Toscana sui vaccini: “Siamo tra le prime regioni per numero di vaccinazioni e siamo la prima regione per numero di vaccini iniettati nelle Rsa”.