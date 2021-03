Covid, Giani: “A Pasqua la Toscana supererà quota 760mila vaccinazioni”

Ottantamila dosi Pfizer agli over 80, 50mila Moderna per chi ha tra 70 e 79 anni, 30 mila dosi di Moderna per coprire gli estremamente vulnerabili. Sommerso dalle polemiche per i ritardi nelle somministrazioni ai più anziani, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, cerca di uscire dall’angolo e lo fa promettendo di arrivare a “760 mila vaccini somministrati entro Pasqua”. Il Governatore lo ha dichiarato poco fa, dopo avere inaugurato l’Hub vaccinazioni di Livorno al Pala Modigliani. “Ieri sera, domenica 28 marzo, ho parlato con il generale Francesco Paolo Figliuolo (Commissario per l’emergenza covid ndr.) che mi ha dato rassicurazioni – continua-. Per i più anziani le dosi Pfizer arriveranno alle farmacie e successivamente saranno ritirate dai medici di base. Se raggiungessimo le 80mila iniezioni questa settimana, avremmo abbattuto il numero del 60% dei toscani vaccinati con le prime dosi”.