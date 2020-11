Covid, ecco il nuovo kit di Diesse per la ricerca dell’antigene Sars-Cov2

“Un test quantitativo, automatizzato ed in grado quindi di fornire risultati oggettivi”, così Diesse ha definito il suo nuovo kit per la ricerca dell’antigene Sars-CoV-2 da tampone nasofaringeo applicato al sistema automatizzato Chorus Trio che sarà disponibile entro il mese di novembre. L’azienda inoltre sta al momento lavorando per rilascio di un nuovo test sierologico “studiato per evidenziare anticorpi diretti contro la frazione S1 della proteina Spike in maniera quantitativa, utile per definire la risposta immunitaria alla vaccinazione contro il virus Sars-CoV-2 o la permanenza di uno stato di risposta immunitaria in soggetti precedentemente infettati dal virus”, si legge in una nota. “Prosegue senza sosta l’impegno di Diesse nella lotta al nuovo Coronavirus – afferma Luigi Nava Commercial Operations Director di Diesse Diagnostica Senese – confidiamo che i nuovi kit in sviluppo ed altri che stiamo ideando, saranno utili per il monitoraggio della terapia con anticorpi monoclonali umani e un valido supporto nella lotta alla pandemia”.