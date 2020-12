Covid, due decessi alle Scotte, i ricoverati sono 52

Cinque dimissioni, Quattro ingressi e due decessi nel bollettino covid dell’Aou senese di oggi, venerdì 25 dicembre. L’ospedale ricorda che i decessi riguardano pazienti ricoverati in area Covid ma devono essere validati come morte per Covid-19 dall’Istituto Superiore di Sanità e il dato finale, verificato e cumulativo sui decessi per Coronavirus, viene successivamente comunicato nel bollettino regionale.

Attualmente sono 52 i pazienti ricoverati, di cui 7 in terapia intensiva e 8 con assistenza respiratoria tramite casco. La provenienza: – Alta Valdelsa: 20; – Area senese: 14; – Valdichiana senese: 8; – Valdichiana aretina: 5; – Amiata/Val d’Orcia: 2 – Prato: 1; – Perugia: 1: – Pistoia: 1.

La Toscana segna invece 613 nuovi casi in più rispetto a ieri. I tamponi 11.029 in più rispetto a ieri, di cui il 5,6% positivo. Sono invece 3806 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 16,1% è risultato positivo.

Le persone complessivamente guarite sono 103.328 (307 in più rispetto a ieri, più 0,3%): 437 persone clinicamente guarite (48 in più rispetto a ieri, più 12,3%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 102.891 (259 in più rispetto a ieri, più 0,3%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.