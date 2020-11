Covid, De Mossi: “Dal Comune una rete di supporto psicologico per i cittadini”

Covid, il comune di Siena mette a disposizione una rete di supporto piscologico per i cittadini per affrontare l’emergenza sanitaria? L’idea della redazione di Siena News piace al sindaco Luigi De Mossi, ” è uno spunto interessante, vorrei portare questa osservazione come informativa nella giunta – dice De Mossi-. Io ho chiamato i cittadini durante le settimane della prima ondata, anche per chiedergli ‘come va?’ o ‘ cosa fate?’, un semplice modo per stargli vicino. C’era una rapporto di vicinanza tra le persone e Palazzo Pubblico”. Poi De Mossi aggiunge: “venendo a mancare la cultura, l’opportunità di creare un rapporto dialettico, forse è bene stabilire presidi psicologici e umani”. “Dobbiamo dare una prospettiva ai cittadini. Dare una direzionalità ai cittadini, fare capire come affrontare il problema del covid – conclude-. Questa seconda ondata ci ha colto alla sprovvista: c’eravamo dati la prospettiva di uscire dell’estate, questa recrudescenza ci ha danneggiato”