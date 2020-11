Covid. Cresce il numero dei tamponi in Toscana, ma diminuiscono i nuovi casi: oggi sono 1828

Covid, cresce il numero dei tamponi, ma diminuiscono i nuovi casi: in Toscana oggi si contano 1828 contagi di cui 1.426 identificati in corso di tracciamento e 402 da attività di screening. Età media di 43 anni (il 18% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 16% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più). Spaventa il numero delle vittime, oggi se ne registrano 58: 33 uomini e 25 donne con un’età media di 76,7 anni (nessuna in provincia di Siena).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.516 (65 in più rispetto a ieri, più 4,5%), 197 in terapia intensiva (7 in più rispetto a ieri, più 3,7%). I guariti crescono dell’1,4% e raggiungono quota 15.890