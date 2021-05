Covid, con sei dimissioni scendono a 88 i ricoverati alle Scotte

I ricoverati in area covid all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena sono 88, di cui 14 in terapia intensiva e 39 in media intensità. Rispetto alla giornata di ieri si sono registrati 6 dimissioni, 2 ingressi ed un decesso. Del totale 33 pazienti provengono dall’area senese, altrettanti dall’alta Valdelsa, 15 da Valdichiana senese, Amiata e Valdorcia, mentre si registra un soggetto per ognuna delle zone: Empolese e Valdarno inferiore, Valdarno aretino, Barberino e Tavarnelle, Montespertoli, Isola d’Elba, Casentino e Prato.

Nell’azienda ospedaliera universitaria senese sono state effettuate un totale di 30.798 vaccinazioni: 10.144 prime dosi per sanitari, 9.794 seconde dosi per sanitari, 7.361 prime dosi per pazienti fragili e 3.499 seconde dosi per i pazienti fragili.