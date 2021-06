Covid, Benini: “Le scuole di Siena hanno risposto bene, bisogna educare gli studenti alla resilienza”

“Le scuole di Siena hanno risposto bene alla pandemia e al contagio. Adesso dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi ad essere resilienti e reagire agli eventi negativi”. Lo dice Paolo Benini, assessore all’istruzione del Comune di Siena, presente oggi, venerdì 4 giugno, al primo Graduation day celebrato dall’International School of Siena. “La pandemia da covid è stato un evento avverso che ha reso l’anno scolastico complesso. Abbiamo reagito bene – ribadisce Benini-: non c’erano degli aspetti che andavano trattati in modo differente. Dobbiamo capire che, quando accadono queste cose, non si può fare di tutto”.