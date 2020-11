Covid, arrivano il gel e le mascherine dellAsp città di Siena

Gel igienizzanti, mascherine Ffp2 prodotte direttamente dall’Asp città di Siena che, in questo periodo di emergenza sanitaria, “vuole venire incontro alle esigenze dei cittadini, aiutarli in un periodo difficile”, spiega il presidente dell’azienda di servizi alla persona Mario Valgimigli. I prodotti “hanno un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato ed i proventi della vendita verranno reinvestiti nelle nostre rsa”, prosegue. Nel ricordare che le farmacie comunali da anni producono integratori e cosmetici “con formulazioni efficaci e sicure frutto di anni di esperienza” Paolo Savigni, responsabile delle farmacie comunali di Siena ha proseguito aggiungendo che le farmacie hanno “inserto un’ulteriore set di prodotti per la prevenzione dal covid, prodotti caratterizzati da alta qualità a prezzi contenuti che consentono ai cittadini di risparmiare e allo stesso tempo di aiutare le Rsa dell’Asp”. “Un’altra importante iniziativa da parte dell’Asp Città di Siena – ha concluso l’assessore alla sanità Francesca Appolloni – Da sempre vicina e attenta alle esigenze dei cittadini, l’Asp in questo momento difficile ha messo in campo tutte le proprie competenze per portare sul mercato, a prezzi accessibili, una serie di prodotti che in questo periodo stiamo utilizzando tutti quotidianamente”.

I prodotti, venduti con il marchio Asp sono i seguenti:

gel igienizzante mani, confezione da 100 ml prezzo al pubblico 1,90 Euro

gel igienizzante mani, confezione da 500 ml prezzo al pubblico 7,50 Euro

mascherina singola FFP2 prezzo al pubblico 2,70 Euro

mascherina chirurgica confezione 10 pezzi prezzo al pubblico 4,50 Euro

mascherina chirurgica confezione 50 pezzi prezzo al pubblico 21,00 Euro

detergente mani a risciacquo igienizzante ed idratante prezzo al pubblico 4,90 Euro

crema mani idratante prezzo al pubblico 7,60 Euro