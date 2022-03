Covid, alle Scotte sono 65 i ricoverati. In provincia di Siena sono 307 i nuovi positivi

L’Azienda Usl Toscana sud est fa sapere che i nuovi positivi al Covid in tutta l’area vasta sono 1.108, di cui 307 in provincia di Siena. Le nuove positività, poi, sono 389 in provincia di Arezzo e 280 a Grosseto e 132 extra Usl. Per quanto riguarda i casi nel senese, sono 82 i nuovi positivi nel capoluogo, 22 a Poggibonsi, 20 a Colle val d’Elsa e 19 a Sinalunga.

Di seguito la tabella completa:

Comune Tamponi positivi Abbadia San Salvatore 10 Asciano 6 Buonconvento 2 Casole D’Elsa 8 Castellina In Chianti 5 Castelnuovo Berardenga 7 Castiglione D’Orcia 10 Cetona 3 Chianciano Terme 5 Chiusdino 1 Chiusi 5 Colle Di Val D’Elsa 20 Montalcino 2 Montepulciano 8 Monteriggioni 10 Monteroni D’Arbia 13 Monticiano 5 Murlo 3 Piancastagnaio 9 Pienza 3 Poggibonsi 22 Radda In Chianti 2 Rapolano Terme 13 San Casciano Dei Bagni 1 San Gimignano 10 San Quirico D’Orcia 6 Sarteano 6 Siena 82 Sinalunga 19 Sovicille 4 Torrita Di Siena 5 Trequanda 2

I ricoverati in degenza covid sono 19 all’ospedale della Misericordia di Grosseto e 23 all’ospedale San Donato di Arezzo (3 in terapia intensiva). Le persone attualmente positive in carico all’Asl sono 4.782 ad Arezzo, 4.625 su Siena e 3.500 nel grossetano. All’interno dell’Asl i ‘contatti stretti’ sono 2.637.

I pazienti ricoverati in area covid all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena sono 65, di cui 30 nel setting di media intensità, 33 in degenza ordinaria e 2 in area pediatrica. Rispetto alla giornata di ieri si registrano 5 ingressi, 3 dimissioni e 3 decessi.

Del totale dei pazienti, 10 provengono dall’area senese, 30 da Amiata, Val d’Orcia e Valdichiana senese, 11 dall’alta Valdelsa, 5 dalla provincia di Grosseto e 3 dalla provincia di Firenze.

Ricoverati per fascia d’età: