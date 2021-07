Covid, alle Scotte sono 3 i pazienti ricoverati

I pazienti ricoverati all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena in area covid sono 3, tutti nel setting di media intensità. Rispetto a ieri non si registra nessuna variazione. I pazienti provengono dall’area Senese, alta Valdelsa e Val di Chiana senese.

Nell’Aou Senese sono state effettuate in totale 69.083 vaccinazioni, di cui 10.517 prime dosi per i sanitari, 10.188 seconde dosi per i sanitari, 29.049 prime dosi per pazienti fragili e cittadini di classi di età individuate dalla Regione Toscana e 19.329 prime dosi per pazienti fragili e cittadini di classi di età individuate dalla Regione Toscana