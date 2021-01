Covid, a Siena l’Asl vaccina oltre il 90% degli ospiti di 12 Rsa

Oltre il 90% degli ospiti vaccinato nelle 12 Rsa di Siena dove è stato somministrato il vaccino anti-covid . A renderlo noto è l’azienda sanitaria locale che comunica inoltre che, nell’Area Vasta, sono state iniettate dosi a 977 ospiti e 197 operatori. Nel Senese sono 12 le strutture coinvolte nella vaccinazione e 62 gli anziani vaccinati.

“Abbiamo rispettato il programma che ci aveva indicato la Regione Toscana – dichiara Simona Dei, direttore sanitario dell’Asl – ovvero quello di somministrare circa 300 vaccini al giorno nelle nostre Rsa. La cosa più importante che vorremo evidenziare e che, ad oggi, non si registrano problemi per nessuno dei vaccinati.” “Le motivazioni di coloro che non hanno fatto il vaccino – dice Lia Simonetti, direttore servizi sociali dell’azienda-, sono molteplici: alcuni perché avevano effettuato la vaccinazione antinfluenzale da meno di due settimane, altri perché in questo momento sono ricoverati, altri perché ancora positivi al covid o perché erano presenti dei sintomi che hanno consigliato di attendere per effettuare la vaccinazione, alcuni hanno anche esternato il proprio diniego al vaccino”.

Nei prossimi giorni saranno coperte tutte le 98 strutture(37 nel Senese), le 9 residenze per disabili (2 Siena) e le 6 CAP (4 Arezzo e 2 Siena).