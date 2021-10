Covid, a Siena 3 decessi nelle ultime 24 ore, l’appello dalle Scotte: “La terza dose diventa sempre più importante”

Nelle ultime 24 ore si sono verificati tre decessi alle Scotte. Si tratta di pazienti affetti da comorbidità, dei quali due ultraottantenni ed uno ultrasessantacinquenne. Dalle Scotte è partito quindi l’appello per spronare soprattutto i più anziani ad effettuare la terza dose. Nei soggetti più anziani, infatti, anche dopo un ciclo completo, è più facile che la copertura abbia una durata inferiore o che non sia uguale a quella dei pazienti più giovani. Proprio per questi motivi è essenziale per gli over 80, che peraltro sono stati i primi a essere vaccinati, ricorrano il prima possibile alla terza dose del farmaco. I pazienti deceduti erano tutti vaccinati.

I pazienti ricoverati in area covid all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena, oggi, sono 19, di cui 3 in terapia intensiva, 9 nel setting di media intensità e 7 in degenza ordinaria. Rispetto alla giornata di ieri si è registrato 1 ingresso. La provenienza dei pazienti dice che sono 12 i ricoverati dall’area senese, 5 da Amiata, Val d’Orcia e Valdichiana senese e 2 dall’alta Val d’Elsa. Del totale dei pazienti, 4 rientrano nella fascia d’età 35-49 anni, 3 nella fascia 50-64, di cui uno vaccinato, 3 nella 65-79, di cui uno vaccinato e 9 a quella over 80, di cui 5 vaccinati.

In Toscana sono i nuovi casi sono 192. Oggi sono stati eseguiti 7329 tamponi molecolari e 32138 test rapidi, di questi lo 0,5% è risultato positivo, 2,3% sulle prime diagnosi. Gli attualmente positivi sono oggi 5075, lo 0,8% in meno rispetto a ieri.

Anche la Toscana è “prontissima” a fare una somministrazione estesa delle terze dosi. Questo lo ha detto il Governatore Eugenio Giani a Sky Tg24 aggiungendo che sono 100mila le dosi aggiuntiva già fatte nel nostro territorio