Covid, 86 nuovi casi in provincia, 31 nel Capoluogo

Salgono a 86 i nuovi casi di covid in provincia di Siena. Oggi sono stati processati 1018 tamponi ed il tasso di positività è dell’8,44%. Trentuno dei contagi odierni arrivano dal comune capoluogo, 8 da Poggibonsi e Radicofani, 6 da Colle Val d’Elsa, Monteriggioni e Sovicille. L’Asl ha in carico attualmente 785 positivi in provincia – 733 a domicilio-, il numero dei contatti in 40ena è di 1908. Alle Scotte invece la situazione migliora in area covid e, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 1 ingresso e 5 dimissioni. Complessivamente ci sono 31 pazienti ricoverati di cui 4 in terapia intensiva, 25 nel setting di media intensità, 2 in degenza ordinaria. In Toscana sono invece 423 i nuovi casi con 9003 tamponi molecolari e 22580 test rapidi, di questi l’1,3% è risultato positivo. Sono invece 8392 i soggetti testati, di cui il 5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 7847, +1,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 297 (4 in meno rispetto a ieri), di cui 40 in terapia intensiva (2 in più). Purtroppo, oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 74 anni.