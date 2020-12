Covid, 78 ricoveri alle Scotte. La provincia di Siena si avvicina al contagio zero: 4 nuovi casi

Salgono i ricoverati covid delle Scotte, sono 78. Non si registrano vittime. Il numero degli ingressi supera le dimissioni: 6 a 3. Dei 78 pazienti 12 sono in terapia intensiva e 14 sono con assistenza respiratoria tramite casco. Questa è la distribuzione: 62 in area Covid; 6 in Malattie infettive; 10 in Area dipartimentale-Medicina interna. Provenienza dei pazienti: Area senese: 30; Alta Valdelsa: 26; Valdichiana senese: 10; Amiata/Val d’Orcia: 3; Perugia: 1; Prato:1; Firenze:2; Arezzo: 1; Barberino/Tavarnelle: 1; Valdichiana aretina: 1; Grosseto 1. Nel Senese oggi si registrano solo 4 positivi su 908 tamponi, percentuale positività allo 0,44%. Sono 13 i nuovi contagi nella Sud Est. Le persone positive in carico sono 713. Non si registrano guarigioni. Tre i comuni colpiti.