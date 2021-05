Covid, 77 pazienti ricoverati alle Scotte

Con 3 ingressi e 9 dimissioni nelle ultime 24 ore sono 77 i pazienti ricoverati alle Scotte, di cui 17 in terapia intensiva e 35 in media intensità. Continua quindi a scendere la pressione in ospedale. Ventinover dei ricoverati odierni provengono dalla zona sociosanitaria senese, 29 dall’alta Valdelsa, 12 da Valdichiana senese, Amiata e Valdorcia, 1 da Firenze, 1 da Val d’Arno aretino, 1 da Barberino e Tavarnelle, 1 da Casentino, 1 da Monstepertoli, 1 da Isola d’Elba ed 1 da Bari. L’ospedale ha inoltre fornito il dato sulle vaccinazioni. All’Aou Senese ne sono state effettuate in totale 25075, di cui 9998 prime dosi per i sanitari, 9655 seconde dosi per i sanitari, 4261 prime dosi per i pazienti fragili e 1161 seconde dosi per i pazienti fragili.