Covid, 74 ricoverati alle Scotte, due i decessi

Stabili i numeri alle Scotte, sono 74. Non si registrano vittime. Rispetto a ieri: 5 ingressi, 3 dimissioni, 2 decessi. Dei 74 pazienti 13 sono in terapia intensiva e 14 sono con assistenza respiratoria tramite casco. Questa è la distribuzione: 58 in area Covid; 6 in Malattie infettive; 10 in Area dipartimentale-Medicina interna. Provenienza dei pazienti: Area senese: 31; Alta Valdelsa: 23; Valdichiana senese: 9; Amiata/Val d’Orcia: 3; Grosseto: 1; Perugia: 1; Prato:1; Firenze: 1; Arezzo: 1; Barberino/Tavarnelle: 1; Valdichiana aretina: 1 Nel bollettino regionale odierno sono 753 i nuovi casi di covid. I tamponi sono 12.142 in più rispetto a ieri, di cui il 6,2% positivo. Sono 3.808 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 19,8% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 2.074 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 29.199, -4,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.612 (22 in meno rispetto a ieri), di cui 252 in terapia intensiva (9 in meno).Oggi si registrano 28 nuovi decessi: 15 uomini e 13 donne, con età media di 80,7 anni, uno a Siena. I guariti sono 2070