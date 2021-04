Covid, 73 nuovi positivi in provincia di Siena

L’Azienda Usl Toscana sud est ha reso noto che sono 241 i nuovi positivi al covid in tutta l’area, così suddivisi: 117 nella zona di Arezzo, 73 in provincia di Siena e 50 in quella di Grosseto. Per quanto riguarda la provincia senese sono 16 i nuovi casi a Poggibonsi, 14 a Colle Val d’Elsa, 12 a Siena, 5 a Sinalunga, 4 a Monteroni d’Arbia, 3 a Sovicille e Monteriggioni, mentre ci sono altri undici comuni con 1 o 2 positivi.

Per quanto riguarda i ricoveri in ospedale, sono 107 i posti letti occupati nella degenza covid del San Donato di Arezzo, 24 i pazienti in terapia intensiva. Nell’ospedale della Misericordia di Grosseto sono 59 i soggetti in area covid e 16 quelli in terapia intensiva.

La situazione contagi nelle Rsa dice che sono 11 gli ospiti positivi in provincia di Arezzo, in 5 strutture diverse. Nel senese sono 27 i casi in 8 diverse Rsa, mentre nella provincia di Grosseto sono 10 gli ospiti positivi in 3 diverse strutture.

Infine, si registrano 117 guarigioni nell’aretino, 44 in provincia di Siena e 38 in quella di Grosseto.