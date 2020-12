Covid, 673 nuovi casi in Toscana. Cala la pressione sugli ospedali e sulle terapie intensive

In Toscana sono 673 i nuovi casi di covid, su 12416 tamponi processati – positivi il 5,4%-. Su 4250 persone è risultato contagiato il 15,68 per cento di chi è stato controllato. Il dato migliore di oggi arriva però dai numeri della pressione sulle strutture sanitarie, in diminuzione: 50 pazienti in meno negli ospedali, 41 in corsia e nove nelle terapie intensive. Prosegue purtroppo l’onda lunga dei decessi: 34 segnalati oggi dalle Asl agli uffici della Regione, non tutti riferiti alle ultime ventiquattro ore, 19 uomini e 15 donne con un’età media di 79,3 anni. I guariti sono 1579